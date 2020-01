Giudice Sportivo, Promozione: tre giornate a Zito, stoppati per un turno Lupi e Ndiaye

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 5/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 50,00

CAMPOROSSO

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, a partire dal 24' del 1º t. e fino al termine dello stesso, rivolgevano al ddg numerose e reiterate espressioni ingiuriose e minacciose.

ALLENATORI SQUALIFICA

PER UNA GARA ROBIGLIO MASSIMO (BRAGNO) (infrazione rilevata da un AA)

AMMONIZIONE (I INFR)

TOBIA FABIO (LEGINO 1910)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

A gioco fermo, colpiva un avversario con una gomitata al volto, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

NDIAYE MOHAMETAUROLATY (BRAGNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GAMBINO STEFANO (COLLI ORTONOVO)

SALIS ALESSIO (LEGINO 1910)

BONDELLI MARCO (MARASSI 1965)

GAMBACORTA LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCERRA LORENZO (BRAGNO)

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MINGHINELLI MATTEO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BROVIDA GABRIELE (BRAGNO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

STRADI SIMONE (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (II INFR)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

BALBI MATTIA (LEGINO 1910)

VULPES SIMONE (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (I INFR)

GERBASI LORENZO (TAGGIA)