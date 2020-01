Calcio, Seconda Categoria B: sono sei i giocatori fermati dal Giudice Sportivo per almeno un turno

SECONDA CATEGORIA SAVONA

GARE DEL 22/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

FERRO LORENZO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

SOW MAMADOU YAYA (MURIALDO)

MONTALTO ANTONINO (VADESE CALCIO 2018)

GARE DEL 5/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' AI SENSI ARTFINO AL 22/ 1/2020

TAVERNELLI GABRIO (SASSELLO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COSTA ANDREA (ROCCHETTESE)

SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE

STEFAN MARIAN (MALLARE)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

GANDOLFO MIRKO (ROCCHETTESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CORATELLA ALESSIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

GIACCHINO ALESSIO (SASSELLO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GENNARELLI MAURO (MALLARE)

PISTONE EMANUELE (MALLARE)

BOUDALI ILYASS (PALLARE CALCIO)

BASTONI FABIO (PLODIO 1997)

SANNA MATTIA (PLODIO 1997)

GIAMELLO GIANLUCA (ROCCHETTESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MACAGNO MANUELE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

BIGNOLI PIETRO (PALLARE CALCIO)

ROMERO MATTEO (ROCCHETTESE)

MARCHI MATTEO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

USAI MATTEO (PLODIO 1997)

ARRIGHI RICCARDO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

QUARANTA STEFANO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CARTA MATTIA (ROCCHETTESE)

PAGANELLI MARCO (ROCCHETTESE)

VANOLI LEONARDO (SASSELLO)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIANCO ALESSIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

HASANI BRUNO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

VELEZ ROMERO ANTHONY (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD