Calcio, Veloce. Il pagellone al termine del girone di andata: si cerca lo sprint per aumentare le possibilità di salvezaza

Veloce 5

Sono ben sette i punti che separano la Veloce dal sestultimo posto, il primo utile per evitare la lotteria dei playout.

Un margine ampio per i granata neopromossi, ma che non pregiudica la possibilità di giocarsi fino alla fine la salvezza.

Le dimissioni di mister Gerundo dopo il rovescio contro la Praese hanno spinto il club a intervenire come da attese sul mercato, tesserando il centrale Alexandro Noto e l'attaccante Raffaele Crocetta.

Insomma, il giudizio non può essere sufficiente viste le due sole vittorie in campionato e i 36 gol subiti, ma la via verso la permanenza della categoria non appare affatto compromessa.