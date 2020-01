Football sala, Rappresentativa Ligure C13 in trionfo alla Youth Cup di Lainate

Storica impresa della Rappresentativa Ligure di football sala categoria C13 alla Youth Cup 2020 andata in scena lo scorso weekend al PalaCairoli di Lainate (Milano) e riservata ai giocatori nati nelle annate 2007-08-09.

I ragazzi guidati da coach Vincenzo Romeo hanno infatti conquistato il trofeo al termine di due giorni perfetti e sempre condotti da grandi protagonisti. Dopo il punteggio pieno nel girone d’esordio grazie alle vittorie contro Victor Rho e Academy FIFS Piemonte, la Academy Ligure ha nettamente battuto in semifinale la Liga Sudamericana Milano prima di arrivare alla finalissima contro il Team Ticino Lugano disputando probabilmente una delle partite più emozionanti nella storia del torneo e della categoria C13. I baby calciatori liguri in una continua altalena di colpi di scena si sono infatti imposti per 11-10 al termine di una gara pirotecnica contro i forti elvetici che rappresentano una delle squadre più titolate di questa disciplina.

Sportività e correttezza in campo e vibrante partecipazione dagli spalti hanno così fatto da contorno ad un torneo di notevole tradizione che si è confermato di grande successo anche in questa edizione 2020. Grande soddisfazione quindi nel team ligure con il Delegato Regionale FIFS Federico Lai che dal Centro Sportivo ‘Fabio Taggiasco’ di Vallebona, sede del Comitato Regionale, si è complimentato con la squadra per lo storico risultato ed ha ringraziato le famiglie dei ragazzi giunte in massa a Lainate. Congratulazioni a tutti i giocatori ed allo staff sono poi arrivate anche da un’altra delle realtà che compongono il Comitato Ligure FIFS ossia la Federazione Calcistica del Principato di Seborga che proprio oggi festeggia il primo anniversario della storica vittoria della propria nazionale C13 contro il Regno Unito avvenuta nel medesimo torneo di Lainate riservato lo scorso anno alle squadre nazionali.

Un altro grande passo quindi per il football sala ligure dopo il secondo posto ottenuto dalla stessa rappresentativa regionale C13 nella Spring Cup 2019, le final eight nazionali disputate dal Tigullio Chiavari nello scorso campionato italiano maschile e la convocazione del giovane sanremese Stefano Galli nella nazionale italiana C13 capace di raggiungere le semifinali nei recenti mondiali di Reus in Spagna.

Ed ecco gli otto eroi di Lainate guidati da coach Vincenzo Romeo:

Tommaso Fiorini, Nicolas Bregliasco, Daniele Luppino, Lorenzo Griguolo (Capitano), Tommaso Anfossi, Mirko Romeo (vincitore del titolo di miglior giocatore assoluto del torneo), Andrea Grisi (Vice Capitano), Tiziano Santoianni.

Riepilogo dei risultati:

Girone B:

Academy FIFS Liguria vs Victor Rho 19-1

Academy FIFS Liguria vs Academy FIFS Piemonte 11-2

Semifinale: Academy FIFS Liguria vs Liga Sudamericana Milano 11-2

Finale: Academy FIFS Liguria vs Team Ticino Lugano 11-10

Le fasi finali del torneo saranno visibili in differita su Media Sport Channel e sul canale 814 di Sky - palinsesto disponibile su mediasportchannel.tv