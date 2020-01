Vela: sta per partira la terza tappa del campionato invernale West Liguria

Ultimi giorni prima dell’avvio della terza tappa del 36° Campionato Invernale West Liguria, l’ “ Inverno in Regata”, che inizia nel week end dell’11/12 Gennaio 2020. La terza tappa proseguirà e terminerà con un altro appuntamento, il 25 e 26 Gennaio. Domenica 26 Gennaio, al termine della regata, avrà luogo la cerimonia di premiazione dell’ “ Inverno”. Agguerritissima la lotta per la vittoria tra gli Swan 45, “Ange Trasparent II” di Valter Pizzoli e “Tengher” di Alberto Magnani, l’Italia Yachts 9.98, “Sarchiapone” di Gianluigi Dubbini ed il Canard 41, “Aurora” di Paolo Bonomo e Roberto Bruno, già posizionati nei primi posti assoluti della classifica generale della seconda tappa del West Liguria, l’Autunno in Regata.