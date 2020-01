Giovannacci, un caffè stellato

C’è anche una parte importante di provincia di Savona in uno dei più prestigiosi eventi nel campo della ristorazione in programma in provincia di Cuneo.

Giovannacci Caffè, infatti, è stato tra i protagonisti, venerdì 10 gennaio, della prima cena dell’anno di “Gusto Montagna – L’eccellenza Gourmet in quota”. Il progetto realizzato da MiraMonti in partnership con Prato Nevoso e FrabosaSki vede, distribuiti nell’ambito di nove serate, 10 top chef 9 stelle Michelin ospiti dei ristoranti di Prato Nevoso e di Frabosa Soprana.

Ma torniamo all’appuntamento di ieri sera: presso l’Hotel Ristorante MiraMonti Gourmet & SPA hanno presentato le loro portate gli chef Davide Palluda, del Ristorante “All’Enoteca” di Canale (Cn), e Matteo Baronetto, chef del Ristorante “Del Cambio” di Torino in collaborazione con lo chef di casa Antonio Ietto.

E naturalmente, per concludere una cena così particolare, era di rigore un caffè all’altezza.

Ci raccontano Francesco e Lorenzo Giovannacci, che hanno partecipato alla serata da protagonisti: “Innanzitutto abbiamo puntato su un caffè estratto con un metodo alternativo all’espresso, un metodo a filtro, che ne esalta le note aromatiche fruttate e floreali, ma per chi lo desiderava era disponibile anche il classico espresso.

Non abbiamo posto attenzione soltanto alla preparazione, ma anche alla varietà: abbiamo infatti servito un caffè Ethiopia Sidamo, lavorato con il metodo lavato. Questo caffè cresce a duemila metri d’altezza sul livello del mare e ciò rallenta il processo di maturazione del chicco e gli consente quindi di maturare al meglio tutte le sue caratteristiche aromatiche. Un altro aspetto importante è legato al fatto che le piante nascono all’ombra dei banani e del tabacco, che conferiscono profumi fruttati e decisi piacevoli e inaspettati”.

Ci racconta ancora Francesco Giovannacci: “Questo evento di Frabosa per noi è stato estremamente importante per proseguire nel nostro progetto di presentare le migliori novità nel mondo del caffè abbinate con l’alta cucina”.

Chiediamo a Francesco Giovannacci come è nata la collaborazione con MiraMonti Gourmet & SPA: “Abbiamo stretto un ottimo dialogo con i proprietari Luca e Domenico, che per la loro attività puntano sulle eccellenze in ogni campo, dalla carta dei vini alla scelta degli champagne. Ci siamo proposti presentando loro una degustazione di caffè preparato a filtro. Al primo sorso hanno capito che la nostra Azienda non era ‘una delle tante’ che bussano ogni giorno alla loro porta. E così siamo diventati partner”.

Dal 1967 in provincia di Savona, Giovannacci Caffè è sinonimo di torrefazione di qualità. E pensare che tutto è cominciato con una piccola torrefazione nel centro di Finale Ligure e una tostatrice da soli 15 Kg. Negli anni 90 con l’ingresso in Azienda dei figli di Piero, Massimo e Gilberto, la Torrefazione ha conquistato notorietà a livello regionale. E oggi siamo già alla terza generazione di casa Giovannacci: Martina (laureata in filosofia), Lorenzo (laureato in economia e commercio) e Francesco (laureato in psicologia), figli di Massimo, stanno portando una ulteriore ventata di novità, facendo affermare l’azienda di famiglia a livello europeo selezionando nicchie di mercato di estrema qualità.