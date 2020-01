Vincere su un campo complicato come quello del Campomorone ha rappresentato la migliore medicina per l'Albenga e per il tecnico Matteo Solari.

Le nubi si sono dissolte con la vittoria odierna per due reti a zero, firmata da Molinari e Facundo Marquez.

Ecco le dichiarazioni del tecnico raccolte dal canale youtube bianconero: