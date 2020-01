Calcio. Eccellenza, l'Albenga torna a sorridere: Molinari e Marquez firmano il colpo in casa del Campomorone

CAMPOMORONE SANT'OLCESE - ALBENGA 0-2 - 37' Molinari, 43' Marquez 45'st+6 Game over al New Begato 9 Stadium: Albenga batte Campomorone Sant'Olcese 2-0. 45'st Saranno 6 i minuti di recupero prima del fischio finale. 44'st Espulso per proteste Cappellano, Campomorone che chiude in 9. Nell'Albenga intanto dentro Figone, fuori Scalia. 42'st Ruffo per De Simone che sfiora il tris, Canciani vola e mette in angolo. Poco dopo ancora Canciani bravo su Balleri, poi Molinari in gol ma in posizione di fuorigioco. 37'st Ancora un cambio per il Campomorone: esce Fassone, dentro Guidotti. Nell'Albenga fuori Grandoni per Zola. 33'st Sui piedi di Gandolfo il pallone che poteva riaprire la contesa, Bambino prodigioso nel salvare la sua porta. 23'st Ruffo tenta la botta da posizione defilata, pallone lontano dai pali di Canciani. 21'st Ammonito Bambino, portiere dell'Albenga, per aver tardato la ripresa del gioco. 19'st Sostituzione nelle fila dell'Albenga: esce Di Salvatore, entra Ruffo. 18'st Gandolfo con un colpo di testa prova a impensierire Bambino, pallone sul fondo. 16'st Scalia ancora vicino al gol, si salva in qualche modo la retroguardia di mister Pirovano. 12'st Rosso diretto per Lamonica Miraglio, Campomorone in dieci uomini. 11'st Scalia si libera bene al tiro, la sua conclusione è però facile preda di Canciani. 9'st Damonte ci prova dalla distanza, sfera alta sopra la traversa. 5'st Grandoni da centrocampo spaventa Canciani: il portiere recupera la posizione e devia in corner. Prima sostituzione per l'Albenga: fuori Marquez (ammonito), dentro Castagna. 4'st Ancora un cartellino giallo: ammonito Scaccianoce. 1'st Si riprende a giocare. Nessuna novità negli ospiti, cambio nei padroni di casa: fuori Musso, dentro Lamonica Miraglio. 45'+1 Si chiude la prima frazione: Albenga avanti 2-0 sul terreno di gioco del Campomorone Sant'Olcese. 45' Un minuto di recupero prima dell'intervallo. 43' MARQUEZ, 2-0! Il bomber argentino è il più lesto a raccogliere una deviazione della barriera dopodiché spedisce in rete. 41' Ancora De Simone imprendibile se non con un fallo: ammonito Cappellano. Scintille tra Marquez e i difensori locali, giallo per l'attaccante argentino. 37' MOLINARI, 1-0 ALBENGA! Carambola fortuita dopo una respinta imprecisa di Canciani e pallone che rotola in rete. Ospiti che sbloccano la partita. Proteste dei genovesi che reclamano per un tocco di braccio dell'autore del gol. 36' De Simone scappa in velocità, Musso lo abbatte: ammonito anche il numero 3 dei padroni di casa. Dal piazzato seguente Anselmo in gol, ma in posizione di offside: rete annullata. 34' Bambino super nega il vantaggio del Campomorone con un doppio intervento ravvicinato sugli sviluppi di un corner. 32' Ammonito Olivieri, è il primo giallo del match. Proteste dell'Albenga per un intervento ai danni di Balleri non sanzionato dal quale è poi scaturita la ripartenza dei padroni di casa che ha portato all'ammonizione del difensore di mister Solari. 25' Gualtieri è una spina nel fianco dell'Albenga, Olivieri deve sudare parecchio per avere la meglio. Bravo in questo frangente il difensore ingauno ad arpionare il pallone dai piedi del giocatore genovese. 22' Grandoni al tiro, conclusione deviata e corner per l'Albenga. Dalla bandierina nulla di fatto. 20' Scalia ci prova dalla distanza, pallone alto. 19' Gualtieri pescato in profondità conclude debolmente tra le braccia di Bambino. Il numero 7 del Campomorone aveva eluso in velocità i centrali difensivi avversari. 15' Partita maschia fin qui, ma non cattiva. Grande equilibrio e gioco prettamente nella zona centrale del campo. 4' Risponde subito la squadra di casa, Molinari provvidenziale in chiusura sul perfetto inserimento di Fassone. 1' Subito occasionissima per gli ospiti, deviazione sotto misura di Scalia e grande risposta di Canciani. Non erano passati nemmeno 30 secondi. 1' Dopo un minuto di raccoglimento in memoria di Angelo Fantino, padre della presidente dell'Albenga Claudia Fantino, è iniziata la sfida. Il match è iniziato con qualche minuto di ritardo rispetto alle 15.00.

Buon pomeriggio dal New Begato 9 Stadium di Genova dove tra pochi istanti andrà in scena la sfida, valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, tra il Campomorone Sant'Olcese di mister Marco Pirovano e l'Albenga di Matteo Solari.

Le due squadre giungono all'impegno odierno con situazioni di morale diametralmente opposte. I genovesi (quarti in classifica a quota 27 punti) sono reduci dal successo per 2-0 contro l'Imperia nel recupero dell'undicesima giornata, gli ingauni (secondi a -3 dalla vetta) invece arrivano dalla cocente delusione maturata in finale di Coppa Italia per mano del Sestri Levante (2-1 per i levantini il risultato finale): una beffa che ha provocato più di un malumore nell'ambiente bianconero.

In attesa del fischio d'inizio andiamo subito a conoscere le formazioni delle due squadre

CAMPOMORONE SANT'OLCESE: Canciani, Gattulli, Musso, Fassone, Damonte, Scaccianoce, Gualtieri, Cappellano, Gandolfo, Curabba, Galluccio.

A DISPOSIZIONE: Traverso, Cosentino, Bortolai, Torrisi, Lamonica Miraglio, Temperini, Guidotti, Massa, Bruzzone.

ALLENATORE: Marco Pirovano.

ALBENGA: Bambino, Balleri, Anselmo, Scalia, Molinari, Olivieri, De Simone, Brondi, Marquez, Grandoni, Di Salvatore.

A DISPOSIZIONE: Patrone, Barchi, Incorvaia, Figone, Zola, Patrucco, Dorno, Ruffo, Castagna.

ALLENATORE: Matteo Solari.