Calcio, Eccellenza. Szerdi replica a Ymeri, tutto in 5': tra Finale e Rapallo finisce 1-1

RAPALLO RIVAROLESE - FINALE 1-1 (51' rig. Ymeri - 54' Szerdi)

45'+6' altro fallo su Kambo commesso da Odasso che viene ammonito e viene espulso. Finisce così la sfida del "Macera".

45'+5' Rocca falcia Ymeri, ammonito il finalese.

45' ultima sostituzione per Buttu che manda in campo Godena al posto di Ferrara. Si andrà avanti ancora per 5' e 30".

44' controllo e tiro di Bertuccelli, ma gli avanti ruentini sono ancora imprecisi. Palla fuori vicino all'incrocio dei pali alla destra di Porta.

43' grande occasione gettata alle ortiche da Kambo che non sfrutta la chance concessa dal mancato intervento di Bertuccelli e di un difensore finalese sul cross di Carbone e da ottima posizione calcia alto.

41' penultima sostituzione per gli ospiti: Viganò subentra a Vittori.

38' quarta sostituzione per mister Buttu. Fuori l'infortunato Pollero, sfortunato in una mischia nell'area finalese, al suo posto Molina.

34' altro cross di Verrini, Porta respinge coi pugni poi la stoccata mancata di Carbone dà il via al contropiede finalese, ma Vittori e Rocca non riescono a confezionare il tiro in porta.

31' bel cross di Carbone, Bertuccelli non ci arriva ma a rimorchio c'è Revello. Il tiro del centrocampista però è fuori misura.

27' palla in area per Kambo che la addomestica con un po' di fatica, tenta il tiro contratto da Pastorino che poi, insieme all'ausilio dei compagni, libera l'area.

25' altra sostituzione per i giallorossi: fuori Galli, al suo posto Rocca.

21' calcio d'angolo ben battuto da Ferrara, colpo di testa di Cavallone potente ma impreciso, palla alta.

18' uscita fuori dall'area con la testa di Porta per anticipare Kambo che non frena la corsa e lo travolge. Gioco momentaneamente fermo.

15' fallo di Odasso sempre su Kambo, ammonito il mancino finalese che, diffidato, salterà la sfida di domenica contro l'Imperia.

13' prima sostituzione del match, il Finale cambia Giacomo Cavallone con Pollero.

9' PAREGGIO DEL FINALE! Szerdi rimedia alla precedente situazione e con la testa infila la porta avversaria a seguito del calcio d'angolo battuto Buonocore.

6' VANTAGGIO CASALINGO. Ymeri dal dischetto calcia centrale, Porta spiazzato. Problemi alla maglia di Szerdi strappata dall'attaccante casalingo durante l'impatto.

4' Szerdi incrocia la corsa con quella di Kambo in area di rigore, nessun dubbio per Bassi che indica il dischetto.

1' non ci sono sostituzioni per i due tecnici, si riparte con entrambe le formazioni invariate

SECONDO TEMPO

45'+2' si conclude con una punizione laterale non sfruttata dal Finale la prima frazione. Squadre al riposo sul parziale ancora fermo di 0-0.

44' risposta del Rapallo Rivarolese: finta di Ymeri in area ad eludere l'intervento dei difensori, palla rasoterra per Bertuccelli ma Porta in uscita bassa anticipa la punta toscana.

43' discesa sulla sinistra di Faedo, palla nel mezzo a cercare Giacomo Cavallone ma l'ex Savona Vittiglio lo anticipa.

40' intervento al limite dell'area, Revello finisce a terra ma il signor Bassi non ha dubbi: simulazione e cartellino giallo per l'undici bianconero.

39' calcio d'angolo per la formazione di mister Fresia, battuta di Kambo sul primo palo dove Pastorino col petto intercetta la sfera. Finale che poi libera l'area.

35' prova la deviazione con la testa Vittori dopo il cross di Pietro Cavallone. Palla debole a lato

32' primo angolo del match per gli ospiti, Buonocore sugli sviluppi del corner però non riesce a controllare a dovere.

30' stazionario a centrocampo il gioco in questi ultimi minuti

26' cross dalla destra a cercare Bertuccelli e Carbone isolati sul secondo palo, Porta in uscita alta fa sua la sfera.

16' riesce ad arrivare nei piedi di Vittori il suggerimento rasoterra di Faedo, Chiappe si oppone al tentativo di tiro ravvicinato e libera l'area.

14' grande occasione in contropiede per i bianconeri, ma Carbone solo contro Pastorino non riesce a servire al meglio l'accorrente Kambo. Szerdi rinviene e spazza.

7' Kambo anticipa Szerdi all'altezza della trequarti, ma il suo servizio per Carbone è fuori misura. Resta poi a terra il numero dieci ruentino, gioco momentaneamente fermo.

5' cross di Kambo che si allarga sulla destra, Pietro Cavallone di testa anticipa Carbone sul secondo palo e mette in angolo. Sul primo tentativo dalla bandierina i padroni di casa non riescono a battere a rete e Odasso libera l'area.

1' padroni di casa in tenuta bianconera, finalesi con la classica divisa giallorossa. Via alle ostilità!

PRIMO TEMPO

Buongiorno a tutti i lettori di svsport.it da un soleggiato stadio "Umberto Macera" di Rapallo, dove tra poco prenderà il via il girone di ritorno del campionato di Eccellenza anche per Rapallo Rivarolese e Finale.

All'andata a recriminare furono gli ospiti con un paio di occasioni non sfruttate a dovere, con addirittura un calcio di rigore fallito, ma non c'è tempo per i rimpianti in questo nuovo anno solare per la banda di Pietro Buttu, partita forte nel recupero di domenica scorsa con il primo successo esterno sul campo della Genova Calcio.

Squadra che vince non si cambia: è questo il motto seguito dal tecnico giallorosso che riconferma in blocco gli stessi undici di sette giorni fa per sfidare i ruentini di Stefano Fresia.

RAPALLO RIVAROLESE (4-3-3): Adornato; Verrini, Vittiglio, Chiappe, Bonci; Sbarra, Ymeri, Revello; Kambo, Bertuccelli, Carbone.

A disposizione: Risso; Bennou, Menini, Pastore, Maffei, Marchiotto, Eranio, Pellagatta, Guernieri.

Allenatore: S. Fresia

FINALE (4-4-2): Porta; P. Cavallone, Pastorino, Szerdi, Odasso; Faedo, Galli, Buonocore, Ferrara; G. Cavallone, Vittori.

A disposizione: Rossi; Pollero, Godena, Intili, Gerundo, Molina, Viganò, Rocca, Vernice.

Allenatore: P. Buttu

Arbitro: Andrea Bassi di Genova