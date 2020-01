Calcio, Eccellenza. Facello chiama, Latella risponde: un punto a testa per Cairese e Ospedaletti

CAIRESE 1 (58' FACELLO) - OSPEDALETTI 1 (68' LATELLA)

49' Triplice fischio. Finisce in parità

48' Ventrice perde tempo. Giallo per lui

46' Cross di De Matteis che attraversa pericolosamente tutta l'area, ma nessuno si fa trovare presente all'appuntamento col goal

45' Sono quattro i minuti di recupero

40' Durante prende il posto di Di Martino nella Cairese

38' Bella combinazine Di Martino - Gambetta. Ma l'attaccante calcia addosso ai difensori al posto di metterla in mezzo

35' Ancora Doffo che ci prova con un tiro a giro che si infrange sulla traversa

34'Forcing offensivo della Cairese alla ricerca del vantaggio. Dopo un corner, brutta uscita di Ventrice ma la difesa libera. Basso fa l'esordio in prima squadra prendendo il posto di Colombo

32' Bella azione corale della Cairese che porta al cross Gambetta. Il traversone finisce a Doffo, la cui conclusione si spagne di poco a lato

30' Gambetta prende il posto di Moretti nella Cairese

26' Squadre più lunghe in questo frangente. Si moltiplicano anche gli scontri di gioco

23' PAREGGIO ORANGE! Latella appena entrato è più lesto di tutti nello sfruttare un cross basso dalla sinistra. Tap in vincente e giochi riaperti

22' Altri due cambi nell'Ospedaletti. Allegro e Latella al posto di Allaria e Aretuso. De Matteis per Damonte nella Cairese

14' Caverzan manda in campo Boeri al posto di Foti

13' VANTAGGIO CAIRESE! Facello calcia verso la porta. Ventrice non trattiene e la palla varca la linea. Vantaggio meritato per quanto prodotto dalla Cairese negli ultimi minuti

11' Tentativo di tacco di Saviozzi da posizione ravvicinata, ma la difesa respinge in corner. A seguito del corner, occasionissima per la Cairese, con Saviozzi che calcia a portiere battuto ma un difensore sventa sulla linea.

10' Schillaci per Cambiaso nell'Ospedaletti

6' L'Ospedaletti sembra riuscire di più a raggiungere la metà campo avversaria, grazie a una manovra più rapida rispetto a quella compassata messa in mostra nei primi 45 minuti

5' Piana si aggiudica il primo giallo della gara per un fallo in mezzo al campo

3' Mister Maisano cambia disposizione tattica in questa ripresa. Due centrocampisti a fare da schermo e una linea a tre con Facello perno centrale dietro a Saviozzi

2' Cross di Sturaro sul quale si avventa Allaria. Ma Moraglio è attento in uscita

1' Si riparte. Ospedaletti con Burdisso al posto di Galiera. Facello per Pastorino nella Cairese

Secondo tempo

45' Si conclude la prima frazione di gioco. Probabilmente la Cairese avrebbe potuto sfruttare meglio il predominio territoriale

44' Conclusione di Galiera dalla destra ben parata da Moraglio. La Cairese riparte subito, il cross basso di Pastorino viene messo in angolo dagli ospiti.

38' Cross di Di Martino e gran conclusione al volo di Saviozzi che esce di poco. Ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco

36' Gran conclusione di Piana dalla distanza che si infrange sulla traversa. La conclusione ha colto di sorpresa Ventrice, posizionato in modo non ottimale

31' Saviozzi ci prova dalla distanza, ma la palla finisce fuori

26' Azione insistita della Cairese. Il cross di Colombo incontra la testa di Saviozzi ma la zuccata del numero 11 è debole e finisce tra le braccia di Ventrice. Sul ribaltamento di fronte, Moraglio è costretto a un'uscita avventurosa di piede al limite dell'area per sventare l'iniziativa avversaria

20' Pastorino sull'out di sinistra sfrutta un intervento non felice di un difensore avversario e prova a calciare verso la porta, ma la palla va a far male all'esterno della rete

18' RIGORE PER LA CAIRESE. Pastorino viene messo giù in area e l'arbitro indica il dischetto, sebbene il contatto risulti abbastanza dubbio. Dal dischetto si presenta Di Martino che però calcia alto.

16' L'Ospedaletti prova a fare capolino nell'area avversaria. Dopo un'azione un po' confusa in area, Ambesi effettua la prima conclusione degna di nota per gli orange. Ma Moraglio si fa trovare pronto

14' La Cairese occupa stabilmente la metà campo avversaria. Le cose migliori le han fatte vedere Pastorino e Di Martino con alcuni scambi ravvicinati che tuttavia non si sono trasformatiin occasioni nitide da rete

8' L'Ospedaletti non pare intenzionato ad impostare una gara di contenimento e ripartenza. Tanto che schiera un tridente e prova a giocare tutti i rinvii dal fondo partendo con la palla bassa. Per la verità però questi tentativi hanno solo prodotto potenziali occasioni per la Cairese fino a questo momento.

5' La Cairese si dispone con una difesa a quattro, tre centrocampisti e tre attaccanti, con Di Martino che in questi primi minuti agisce da raccordo tra la linea mediana e il tandem Saviozzi - Pastorino

4' Azione di disimpegno maldestra degli ospiti, i quali consegnano la palla a Saviozzi in area e in posizione ravvicinata. Il tiro del capitano dei padroni di casa viene respinto in angolo

1' Pomeriggio di sole al "Brin", padroni di casa in giallo con pantaloncini blu. Divisa arancione e calzoncini neri per gli ospiti. Cairese incaricata del calcio di inizio

Primo tempo

La Cairese è chiamata a confermarsi come una delle squadre più ostiche del torneo. Una compagine che, sul proprio campo, è stata in grado di costringere al pareggio l'Albenga e l'Imperia e di superare il Sestri Levante. Oggi, tuttavia, l'avversario è di quelli da prendere con le molle. L'Ospedaletti, a quota 15 punti, si trova a una sola lunghezza dalle forche caudine dei play out e dovrà obbligatoriamente cercare di uscire con qualche punto dal "Brin" per non rischiare di perdere posizioni in graduatoria.

Cairese: 1 Moraglio, 2 Colombo, 3 Moretti F, 4 Doffo, 5 Rusca, 6 Bruzzone, 7 Pastorino, 8 Piana, 9 Damonte, 10 Di Martino, 11Saviozzi.

A disposizione: 12 Stavros, 13 Gambetta, 14 Tamburello, 15 De Matteis, 16 Facello, 17 Basso, 18 Durante, 19 Ponzo, 20 Prato.

Allenatore: Maisano

Ospedaletti: 1 Ventrice, 2 Mamone, 3 Fici, 4 Cambiaso, 5 Ambesi, 6 Negro, 7 Sturaro, 8 Aretuso, 9 Foti, 10 Allaria, 11Galiera.

A disposizione: 12 Frenna, 13 Allegro, 14 Boeri, 15 Alasia, 16 Schillaci, 17 Latella, 18 Espinal, 19 Burdisso, 20 Cassini.

Allenatore: Caverzan

Arbitro e assistenti : Tortora di Albenga coadiuvato da Salinelli e Greppi di Genova