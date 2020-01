Calcio. Verbania-Savona, tre punti per restare a galla: biancoblù in riva al Lago Maggiore con la solita formazione baby

Con una formazione titolare sempre infarcita di giovani, il Savona di mister De Paola torna in campo a distanza di sette giorni dal pesante ko casalingo contro il Seravezza.

Una sconfitta pesante soprattutto dal punto di vista mentale, con gli striscioni sempre alle prese con le solite questioni societarie sottolineate anche ieri in conferenza stampa dal tecnico ex Lecco e Piacenza e con l'inaspettata scelta, da parte della dirigenza, di andare in ritiro in quel di Verbania, avversario odierno dei biancoblù, nel tentativo di compattare maggiormente la squadra, intenzionata a riscattare la brutta prova di domenica scorsa contro i toscani.

Sugli spalti del "Carlo Pedroli" attesi i soliti fedelissimi tifosi pronti a sobbarcarsi un'altra lunga trasferta che mette in palio praticamente nulla di quanto auspicato in estate con l'arrivo della "cordata milanese" all'ombra della Torretta.

In risalita, ma pur sempre in zona playout con tre punti di ritardo dal Savona, la formazione piemontese di Cotta, reduce dal preziosissimo 3-2 esterno conquistato sul campo del Ligorna. Tra le file savonesi, solito 4-3-3 obbligato per mister De Paola, con Albani davanti alla difesa dopo aver scontato il turno di squalifica e Dinane possibile sorpresa dal primo minuto al posto di Brignone nel ruolo di terzino sinistro.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, webcronaca diretta su Svsport.it.