Serie D, Alessi e Castaldo schiantano il Ghiviborgo: il Vado vince e abbandona l'ultimo posto

VADO - GHIVIBORGO 3-1 LIVE

Reti: 19' 41' Alessi, 47' Castaldo, 66' Rig. Felleca

90+5 Finisce qui! Preziosissima vittoria del Vado!

90' Segnalati 5 minuti di recupero

87' Viti rileva Nottoli. Lavezzini prova il tutto per tutto

86' Nezha sparge panico in area, Illiante tira giù la saracinesca

83' Tona rileva Bruschi, molto applaudito dai supporters giallorossi

76' Ancora Bruschi, Scatena smanaccia in corner

73' Bruschi calcia dal limite: punizione alta e centrale

71' Terzoni rileva Redaelli

66' GGGGOOOOLLLL GHIVIBORGO! Felleca dal dischetto non sbaglia

65' Rigore per gli ospiti! Alberto atterra in area Felleca

62' Fioretti prende il posto di Papi

61' Alberto rileva Casazza

60' Ancora Illiante dice no a Nezha

57' Corner per il Ghiviborgo, la difesa locale libera

55' Punizione dal limite calciata da Bartolini, tiro debole e centrale

47' GGGGGOOOLLL VADO! Bruschi mette in mezzo sulla sinistra da calcio piazzato, Capitan Castaldo solissimo sul secondo palo colpisce di testa e supera Scatena con una palombella!

45'' Riparte il match! Gli ospiti sostituiscono Subbicini con Nezha

SECONDO TEMPO

45+2' Fine primo tempo!

41' GGGGGGOOOOOOOLLLL VADO! Corner di Bruschi, Alessi sul secondo palo incrocia di testa e batte ancora Scatena!

39' Miracolo Illiante! Da posizione ravvicinata Felleca fa partire un destro potente ma il portiere rossoblù é super

35' Bagatti si libera della marcatura e salta più in alto di tutti, Illiante para bloccando ancora

33' Corner ospite calciato da Bartolini, Illiante in presa aerea blocca la sfera

31' Corner per il Vado battuto da Bruschi, fallp in attacco fischiato dal Direttore di gara

30' Giunti alla mezz'ora di gioco, il Vado é ancora in vantaggio su un Ghiviborgo che non molla e che sviluppa principalmente il proprio gioco sulle fasce

19' GGGGGOOOOOOLLLL VADO! Casazza lancia lungo, Varela fa la sponda di testa e bomber Alessi con una pregevole sforbiciata gonfia la rete! Ottima la manovra, altrettanto il gesto tecnico del numero 9 rossoblù

18' Borgia si invola su destra e mette un cross sul secondo palo indirizzato a Dell'Orfanello, Dagnino salva tutto

12' Rotulo vola sulla fascia sinistra e imbecca nello spazio Alessi: il numero 9 stoppa e calcia, pallone in corner ribattuto da Subbicini

6' Bruschi ci prova da calcio piazzato, Scatena ben applstato blocca in due tempi

1' Fischio d'inizio, é partito il match!

VADO: Illiante, Casazza L., Dagnino, Redaelli, Castaldo, Guarco, Bruschi, Cecon, Alessi, Varela, Rotulo.

A disposizione: Barbato, Tona, Alberto, Casazza A., Ricchebuono, Fossati, Cassata, Pittaluga, Terzoni.

All. Luca Tarabotto

GHIVIBORGO: Scatena, Borgia, Subbicini, Bartolini, Brusacà, Berri, Papi, Bagatti, Nottoli, Felleca, Dell'Orfanello.

A disposizione: Marino, Benedetti, Simoni, Aprile, Viti, Canessa, Del Re, Fioretti, Rezha.

All. Rino Lavezzini

Buon pomeriggio dallo Stadio Chittolina di Vado Ligure dove oggi si affronteranno Vado e Fhiviborgo, match valido per la terza giornata di ritorno di Serie D. I rossoblù di Tarabotto, fanalino di coda fermo a 15 punti in classifica, cercano i tre punti interni pe smuovere la classifica e superare proprio gli avversari odierni, momentaneamente terzultimi con 17 punti all'attivo. Ghiviborgo che si presenta in area tecnica con Rino Lavezzini, vecchia conoscenza del calcio ligure grazie alla miracolosa salvezza ottenuta con l'Albissola una stagione fa. Condizioni meteo perfette, ingrediente essenziale per assistere ad una bella partita.