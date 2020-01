Scherma: Andrea Baldi e Federico Renzoni brillano a Gerenzano

Ancora un grande week end a Gerenzano per la scherma savonese in un torneo nazionale di oltre 140 partecipanti con Andrea Baldi 9º classificato e Federico Renzoni che, nonostante la sua giovane età, sfiora l'accesso ai 32°.

Un'ottima gara che consolida le grandi qualità dei due atleti savonesi garantendo loro l'accesso alla successiva gara di qualificazione riservata ai più forti schermidori nazionali italiani.

Già nella prima prova di qualificazione nazionale assoluti che si era svolta ad ottobre a Bastia Umbra con oltre 340 partecipanti da ogni parte d’Italia, il Circolo Scherma Savona, capitanato dal maestro Santoro portava a casa un grande risultato piazzando nei primi 128 i suoi due fiorettisti che avevano poi dovuto cedere il passo per l'entrata nei primi 64 a 2 atleti Internazionali in forza all'Arma dei Carabinieri.

Un'ottima prova considerando il livello altissimo della competizione con Andrea Baldi che si arrendeva sul punteggio di 15 a 6 per mano dell 'Olimpionico Francesco Trani e Federico Renzoni che per sole 5 stoccate era stato fermato sul punteggio di 15 a 10 dall' Olimpionico Stefano Simoncelli.