La posta in palio per l'Albenga ieri pomeriggio era altissima a pochi giorni dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Sestri Levante.

Non riuscire a conquistare l'intera posta in palio in casa del Campomorone avrebbe permesso ai corsari di abbozzare un primo tentativo di fuga, invece i giochi restano completamente aperti, grazie anche alla prova convincente di Begato.

Ecco le dichiarazioni del centrale bianconero rilasciate al canale ufficiale della società ingauna.