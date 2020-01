Coesione e senso di appartenenza: sono questi i sentimenti espressi da Samuele Caruso dopo la vittoria arrivata in extremis, grazie a una propria rete, ieri pomeriggio in casa della Carlin's Boys. Per l' "Arciere" una rete che sa di liberazione e che può rivelarsi basilare per il percorso verso i playoff

Ecco l'intervista tratta dal canale ufficiale facebook del sodalizio biancorosso