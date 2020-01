Calcio, Seconda Categoria. Nella lotta promozione c'è anche il Plodio, Matteo Usai: "Sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni"

Cinque vittorie, quattro pareggi e due sole sconfitte. Inizio di stagione positivo per il Plodio, che si trova in piena corsa play off, dopo un'estate in cui la squadra ha cambiato fisionomia e guida tecnica dopo la retrocessione patita la scorsa stagione. Tra i volti nuovi c'è anche quello di Matteo Usai, difensore proveniente dall'Aurora.

Come sono stati i primi mesi a Plodio?

"A Plodio mi trovo bene, dopo 12 anni di Aurora non era facile cambiare ma ho trovato una società seria con tanta voglia di riscatto. Il mister e la società mi hanno cercato e voluto con insistenza e cercherò di dare sempre tutto me stesso per ricambiare la fiducia che mi hanno fatto sentire".

Vi aspettavate questa posizione di classifica? Pensi che rispecchi il valore della squadra?

"L'obiettivo della società è arrivare a 30 punti. Siamo una squadra giovane e nuova, un gruppo di ragazzi fantastici con tanta voglia di crescere e con un mister perfetto per questo gruppo. Siamo partiti in silenzio e pieno piano stiamo uscendo fuori. Credo che i punti fatti siano tutti meritati, abbiamo perso qualche punto per strada ma per ora ci accontentiamo di questa posizione. Anche se credo e sono convinto che possiamo fare di più. I conti si fanno alla fine e ripongo molta fiducia in questo gruppo che sta facendo molti sacrifici".

Chi vincerà il campionato?

Non mi piace fare pronostici. Non so chi vincerà il campionato. In questo girone di andata ho incontrato quattro squadre ben attrezzate, alle quali aggiungo noi come quinta. Di una cosa sono convinto: anche noi ci leveremo delle soddisfazioni.

Infine, una dedica speciale...

"Vorrei dedicare il gol di domenica alla mia ragazza, che tra pochi mesi mi regalerà una piccola bimba, oltre ai miei compagni e a tutto lo staff del Plodio".