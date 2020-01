La Stagione del Cross inizia con il botto per la Giovanile dell'Asd RunRivieraRun

Inizio di stagione con il botto per la Giovanile dell'Asd RunRivieraRun, che domenica 12 gennaio, al terzo Cross della Maddalena a Vessalico (IM), ha schierato ed ottenuto grandissimi risultati con i suoi Kids, Young e Senior.

Nella gara di Cross Assoluto Uomini si é imposto Alessio Trincheri su Ivan Cappelli, entrambi reduci dal primato personale sui 10 km domenica scorsa alla Promclassic di Nizza (34.14 per entrambi).

Nella Categoria Ragazze ottimo secondo posto per Chiara Guarisco, all'esordio nella categoria, mentre tra gli Esordienti 10, in campo maschile, si é imposto nettamente la promessa Ludovico Trincheri con buonissimi piazzamenti per Ettore Durante, Marco e Luca Zanchi.