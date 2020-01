Volley, Serie D femminile. Il Legendarte VT Finale non conosce sconfitta: superato 3 a 0 il Quiliano (VIDEO)

Sotto la direzione di gara di Francesco Rovere, le finalesi hanno espugnato il campo del Quiliano Volley di Miele con il netto punteggio di tre a zero. Primi due set più combattuti, terminati 25 a 20 e 25 a 19 in favore della squadra ospite, mentre il terzo set ha visto il Finale prevalere con ben dieci punti di scarto. Dopo undici gare disputate, le gialloblu di Davide Bruzzo guidano la classifica a punteggio pieno, avendo perso soltanto tre set nell'arco di tutto il campionato. Sono ben sei le lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica. Arredamenti Anfossi Diano Marina.

Ecco il video della gara realizzato da Walter Santo per la pagina Facebook "Pallavolo femminile Liguria"