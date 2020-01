Atletica Arcobaleno. Anabel Vitale e Marco Zunino protagonisti ad Aosta e Padova

Riparte l’atletica con le prime gare al coperto.

E sono i giovani “arcobaleni” a mettersi subito in bella evidenza.





Ad Aosta Anabel Vitale si aggiudica la gara allieve sui 60 ostacoli, correndo la qualificazione in un ottimo 8.75 e ripetendosi in finale, gara in cui si è imposta in 8.78.

Impegnati sui 60 anche i giovani Filippo Morano (il migliore con 7.872), Luca Morandi e Stefano Oberti.





A Padova è Marco Zunino a mettersi in mostra: 49.80 il suo crono sul doppio giro di pista, miglior crono dell’anno a livello nazionale per quanto concerne la categoria allievi. 8° posto nella classifica generale ma netta affermazione tra gli allievi, appunto.





Gare anche a Parma con impegnati i mezzofondisti Samir Benaddi (il migliore sui 1.500 corsi in 4.12.76), Andrea Di Molfetta e Alessio Padula.





Infine sprint sui 60 a Bra per una ulteriore “pattuglia”. Il migliore del gruppo è Mirko Morando (7.50 il crono in batteria, 7.53 in finale). In gara anche Greta Ratto, Elisa Tiziano, Ilaria Sozzi, Adreas Papanicolau e Daniele Ferretti.