Snowboard: spettacolo e intrattenimento a Prato Nevoso con la Coppa Italia

Si Sono concluse Domenica 12 Gennaio le due date di Coppa Italia Snowboard tenutasi nello Snowpark di Prato Nevoso, in collaborazione con Deejay Xmasters.

Le migliori promesse dello Snowboard Italiano si sono sfidate in un percorso di Slopestyle il Sabato, e sul grande salto Big Air la Domenica, per cominciare al meglio la stagione di competizioni e magari strappare un posto in nazionale alla fine della stagione.

Ottimi Risultati per gli atleti di casa della Scuola Sci Snow Academy con Elia Erba e Nicolo’ Monchiero rispettivamente Primo e Terzo classificato nel Big Air nella categoria Juniores Maschile, e Yacy Garberoglio e Giulia Lanciaprima , rispettivamente seconda e terza classificata nello Slopestyle e prima e terza classificata nel Big Air nella categoria Ragazzi Femminile.

Una grande partenza per questo circuito di competizioni che ogni anno rafforza la sua importanza, e ancora una volta un apporto importante da parte di Prato Nevoso Ski e Snowpark Prato Nevoso, per lo sviluppo delle discipline Olimpioniche di Freestyle anche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.