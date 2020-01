Pallacanestro Alassio, solo vittorie nel fine settimana

Gran bel fine settimana per le squadre della Pallacanestro Alassio impegnate da venerdì a domenica. Nel resoconto del week end ben cinque partite giocate tra squadre maschili e femminili.



Trasferta a Genova per i ragazzi dell’ Under 18 che espugnano il PalaCrociera vincendo con POLISPORTIVA SCAT 55-68 al termine di una gara sempre condotta contro una squadra che non ha mai mollato fino alla fine: “Aver disputato il torneo a Pesaro nelle vacanze natalizie ci ha fatto bene per mantenere il ritmo partita e grazie a questo successo consolidiamo la buona posizione in classifica in un campionato ricco di insidie”.





Nell'incontro casalingo con AURORA CHIAVARI l’ Under 16 Gold riusce a vincere una gara più difficile di quanto non dica il risultato finale di 69-53 contro una squadra rafforzata da un buon giocatore serbo e migliorata nel gioco: “E’ stata una partita difficile e per tre quarti è stata molto equilibrata. Solo nell’ultimo periodo abbiamo trovato la giusta energia per allungare e vincere una gara equilibrata”.





Vittoria in trasferta, con il COGOLETO BASKET, per l’ Under 15 che aveva di fronte la seconda in classifica. La partita è stata difficile con la compagine di casa che ha trovato diverse soluzioni offensive e difensive tattiche mettendo in difficoltà i gialloblu alassini che alla fine vincono 53-65: “Non è stata una partita facile e abbiamo avuto anche difficoltà ad adattarci al metro arbitrale però in alcuni frangenti siamo stati maturi giocando anche bene a tratti”.





Successo all'ultimo per la compagine femminile dell’ Under 14 targata Blue Ponente che riesce a spuntarla per 41-39 in una gara molto difficile con MEETING GENOVA che è un'ottima squadra: “Complimenti alle ragazze che non hanno mai mollato contro una squadra forte e preparata. Abbiamo vinto anche con un pizzico di buona sorte e sicuramente questo successo fa morale”.