Calcio, Ceriale. Sterzata nella Juniores, sollevato dall'incarico mister Dario Oddone

I rumors delle scorse ore hanno trovato concretezza nel comunicato stampa emesso stamane dal Ceriale Progetto Calcio. Il club ha infatti deciso di sollevare dal proprio incarico il tecnico della Juniores d'Eccellenza, Dario Oddone.

L’ASD Ceriale Progetto Calcio comunica ufficialmente l’esonero dell’allenatore della Juniores Eccellenza Dario Oddone.

Non è mai semplice per nessuno prendere questa tipologia di decisioni e rimane ovviamente molto rammarico: in questi due anni insieme, i ragazzi di Dario hanno vinto splendidamente lo scorso campionato regalandoci delle emozioni che difficilmente dimenticheremo.

Sapevamo che quest’anno il campionato sarebbe stato più tosto dello scorso ma una continua, inesorabile serie di sfortune e incidenti di percorso ci ha visti affrontare ogni gara svantaggiati: infortuni gravi e assenze pesanti non hanno reso questo cammino semplice.

Tuttavia, vogliamo provare a dare una sterzata alla situazione facendo l’ennesimo tentativo e, sappiamo tutti, che quasi sempre in questi casi è il mister a pagarne le conseguenze.

Nonostante la decisione presa, il Ceriale Progetto Calcio vuole ringraziare di cuore Dario per il lavoro svolto in tutto questo periodo e spera che possa continuare al meglio la propria carriera calcistica.

A partire da questa settimana la Juniores Eccellenza sarà gestita dal team tecnico della Prima Squadra (Stella – Massimelli) con la supervisione di Mister Biolzi.