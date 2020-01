Calcio, Loanesi: ricorso dei rossoblu per errore tecnico nel match contro il Camporosso

E' una stagione davvero ricca di ricorsi quella che ormai sta entrando nella propria fase decisiva.

Tanti incontri sono stati infatti ripetuti dopo la conferma da parte dei direttori di gara degli avvenuti errore tecnici e, anche la Loanesi, ha depositato il proprio reclamo.

"Domenica scorsa - spiega la dirigenza rossoblu - in occasione della prima rete del Camporosso è stata effettuata una netta carica sul portiere. Un fallo ravvisato dal guardalinee, pronto a confermarci la mancata segnalazione e la comunicazione seguente di quanto avvenuto al direttore di gara, da riportare succesivamente all'interno del referto.

Per questo motivo abbiamo provveduto a presentare il reclamo, per il quale è stato informato via fax anche il Camporosso".