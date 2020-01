Calcio, Savona. La tifoseria organizzata resta al fianco della squadra: "Situazione disastrosa, ma facciamo vibrare il Bacigalupo"

Trovare uno spiraglio di sereno nel grigiore che sta attanagliando il Savona Calcio è praticamente impossibile, ma amore per la propria squadra e senso di appartenenza sono due valori preziosi da preservare e perpetrare.

Così la tifoseria organizzata del Savona ha deciso di compattarsi ulteriormente a fianco dei ragazzi di De Paola, lasciando a malincuore la gradinata per spostarsi nella tribuna inferiore del Bacigalupo:

"In una situazione disastrosa come quella che sta attraversando il Savona in questo momento ci sembra logico ed efficace avvicinarsi ancora di più alla squadra per far sentire tutta la nostra passione e dare ai giocatori il massimo dell'incitamento possibile. Si è dunque deciso, per ora solo momentaneamente fino alla fine del campionato in corso, di sostenere la squadra seguendo le partite nella tribuna inferiore dello stadio e fare così diventare il Bacigalupo un'autentica bolgia.