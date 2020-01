Giudice Sportivo, Serie D: la Sanremese per de mister Ascoli e Likaxhiu, Castaldo del Vado entra in diffida

CLICCA QUI PER CONSULTARE IL COMUNICATO COMPLETO

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 12/ 1/2020 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Euro 700,00 LUCCHESE 1905 ARL Per avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e intimidatorie all'indirizzo di un A.A. ( R A - R AA )

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 1/2020

CALIFANO GIANNI (PRATO SSDARL)

Per essere uscito dall'area tecnica e avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

IOVINE MARCO (VADO)

ALLENATORI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ASCOLI NICOLA (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

Per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUGLIO FRANCESCO (CASALE A.S.D.)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LIKAXHIU MATEO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

Per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GHINI NICOLA (PRATO SSDARL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAPELLUPO STEFANO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

CASTELLETTO EROS (BORGOSESIA CALCIO)

GENTILI MATTEO (PRATO SSDARL)

GUIDI NICHOLAS (REAL FORTE QUERCETA SRL)

LIKAXHIU MATEO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

ANDREI TIZIANO (SERAVEZZA POZZI CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BELLOCCHIO ANDREA (CALCIO CHIERI 1955)

ZAVATTO MATTEO (FEZZANESE)

CASTALDO LUIGI (VADO)