Calcio, Nolese. Attolini chiama la svolta dopo il pareggio con il Mallare: "Crediamoci, ogni risultato è possibile"

Regalarsi il gol del definitivo pareggio contro la prima della classe non capita tutti i giorni, soprattutto se il tuo primo compito è quello di preservare la zona difensiva, ma Luigi Attolini ha avuto la forza di credere nella possibilità di strappare un punto utile contro il Mallare, rilanciando le ambizioni della Nolese per una seconda parte di stagione più serena.

"L'auspicio è che questa rete sia un segnale per l'intera squadra. Credendoci abbiamo dimostrato di poter creare dei grattacapi a qualsiasi formazione, anche a una altamente competitiva come il Mallare.

Le difficoltà di questa stagione? Gli infortuni hanno avuto sicuramente il loro peso, a partire da quello al ginocchio di bomber Alessandro Battaglia, a cui dedico la rete realizzata domenica scorsa. Rete che mi auguro possa aiutarci a trovare quella convinzione necessaria nel poter affrontare ogni partita con l'obiettivo di conquistare punti.

Anche Rescigno si è finalmente sbloccato e insieme alla qualità di un elemento come Mandraccio abbiamo le carte in regola per poterci giocare fino alle fine le nostre possibilità di salvezza".