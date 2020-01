Giudice Sportivo, Eccellenza: tre giornate a Battaglia e Lamonica, tante le squalifiche anche nelle squadre ponentine

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 12/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

A gioco fermo, in reazione ad un fallo subìto, spingeva con foga l'avversario facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive.

LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

A seguito di un contrasto di gioco, colpiva un avversario con un violento calcio ad un ginocchio, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAPPELLANO ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PICCARRETA FEDERICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SIGHIERI DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ODASSO TOMMASO (FINALE)

VOLPE MICHAEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GIACOPETTI MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MOMBELLONI GIORGIO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

MARQUEZ FACUNDO AGUSTIN (ALBENGA 1928)

PIANA MATTEO (CAIRESE)

CAPPELLANO ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA)

PRAINO ERRI (PIETRA LIGURE 1956)

SEVERI EDOARDO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MONTI NICCOLO (BUSALLA CALCIO)

MORETTI FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

MUSSO FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GAGGERO RICCARDO (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE (VII INFR)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

OLIVIERI GIANLUCA (ALBENGA 1928)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CHIRIACO MATTIA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CAPRA EDOARDO (IMPERIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

PUDDU GIACOMO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

GROSSO EDOARDO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

ROCCA ANDREA (FINALE)

EN NEJMY YOUNSESS (PIETRA LIGURE 1956)

GALLEANO MATTIA (PIETRA LIGURE 1956)

REVELLO ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

OXHALLARI ARDIT (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

BUFFO MANUEL (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

NEGRO ALESSIO (OSPEDALETTI CALCIO)

VENTRICE PAOLO (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BAMBINO PAOLO MARIA (ALBENGA 1928)

CASTAGNA AMERIGO (ALBENGA 1928)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

GATTULLI GIANLUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CAPPANNELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CARLETTI LUCA (IMPERIA)

DONAGGIO LUCA (IMPERIA)

MENEGHELLO GIANPAOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SICILIANO DANIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BASSO THOMAS (PIETRA LIGURE 1956)

RIGHETTI MARCO (RIVASAMBA H.C.A.)