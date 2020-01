Giudice Sportivo, Promozione: non omologato il risultato di Loanesi - Camporosso

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 12/ 1/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 12/01/2020

CANALETTO SEPOR - REAL FIESCHI

Il G.S. " Considerato che la Società REAL FIESCHI ha comunicato al Comitato Regionale, con e-mail in data 08/01/2020, la rinuncia alla disputa della gara in questione, per cui la stessa ha dovuto essere annullata; "

Visto l'art. 10, comma 1, del CGS,

" Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 ("Ammende per rinuncia") di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2019/20 della L.N.D. il quale fissa l'ammenda per la prima rinuncia, per il Campionato di Eccellenza e Promozione, in Euro 600 ;

" Visto l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica" Tutto ciò premesso, il G.S. delibera: " di infliggere la perdita della gara per 0-3 alla Società REAL FIESCHI, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica; " di comminare l'ammenda di Euro 600,00 (seicento/00) alla Società REAL FIESCHI, a titolo di prima rinuncia.

Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA: REAL FIESCHI

V.D.G. PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA: REAL FIESCHI 1

AMMENDA Euro 600,00

REAL FIESCHI

V.D.G.

LOANESI SAN FRANCESCO - CAMPOROSSO

Il G.S. " Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla Soc.

LOANESI SAN FRANCESCO, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 67, primo comma, del C.G.S., con cui viene chiesta la ripetizione della gara medesima, per supposto errore tecnico dell'arbitro;

" Vista la successiva formalizzazione del reclamo in questione nei termini e con le modalità previsti dall'art. 67, secondo comma, del C.G.S., in cui la ricorrente pone a motivo del gravame il fatto che, nella partita in questione, la Società ricorrente avrebbe segnato una rete in modo irregolare, convalidata dal ddg, il quale, poi, avrebbe sostenuto di aver commesso un errore e che avrebbe riportato il tutto a referto, salvo, una volta terminata la gara, rimangiarsi il tutto con il Dirigente Accompagnatore Ufficiale, quando questi si era recato a recuperare i documenti; "

Visto il disposto dell' art. 67, commi 6 e 7, del C.G.S.; Il G.S. Dispone: " Di soprassedere all'omologazione del risultato conseguito sul campo;

" Di fissare nel giorno 23/01/2020 la data in cui verrà assunta la pronuncia sul ricorso in esame; " Di darne comunicazione alla Società LOANESI S. FRANCESCO ed alla Società CAMPOROSSO, ai fini dell'applicazione del disposto dell' art. 67, comma 7, del C.G.S. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg, nel corso della gara in questione.

Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 150,00 LOANESI SAN FRANCESCO - A titolo di responsabilità oggettiva, per non aver impedito l'ingresso di una persona, non in distinta, nell'area riservata, che entrava, poi, nello spogliatoio del ddg, assieme al massaggiatore della Società, e, qualificandosi come un dirigente della stessa, protestava reiteratamente contro il ddg e gli AAAA, rivolgendo loro anche reiterate frasi ingiuriose; per il comportamento tenuto dal proprio Massaggiatore a fine gara, nei confronti del ddg (sanzione aggravata per la totale assenza di qualsivoglia comportamento proattivo da parte dei propri dirigenti a tutela del ddg, nei fatti che hanno visto coinvolti propri tesserati a fine gara).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 2/2020

STALTARI ANTONIO (LOANESI S.FRANCESCO)

A fine gara, nell'area antistante lo spogliatoio del ddg, continuava a protestare contro lo stesso, affinchè egli refertasse un proprio presunto errore di valutazione; al rifiuto opposto dal ddg, tentava più volte di entrare a contatto con lui, senza riuscirvi solo grazie all'intervento dei dirigenti avversari che lo trattenevano e, contemporaneamente, urlava al ddg stesso ripetute espressioni ingiuriose, accompagnate da reiterate minacce, anche di morte. Entrava, poi, nello spogliatoio del ddg, assieme ad un sedicente dirigente della Società, non in distinta.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 1/2020

BALDACCINI DAVIDE (VELOCE 1910) Infrazione rilevata da un A.A.

AMMONIZIONE (II INFR)

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CARELLA PIETRO (LEGINO 1910)

ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GARA

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

REPETTO MARCO (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (I INFR)

LAMBERTI PAOLO FERNANDO (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)

TUNINETTI MICHAEL (LOANESI S.FRANCESCO)

NORRITO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAURA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

A fine gara minacciava un avversario e si spintonava reciprocamente con lui.

MAISANO FRANCESCO (VALLESCRIVIA 2018)

A fine gara minacciava un avversario e si spintonava reciprocamente con lui.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SELIMI GERSI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CRISAFULLI LUIGI (CAMPOROSSO)

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DEL PADRONE LORENZO (MAGRA AZZURRI)

NACLERIO MATTEO (VALDIVARA 5 TERRE)

MATRANGA MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

GHIGLIAZZA JACOPO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

RAMPINI OMAR (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERTAGNA ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

BOSCHINI ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ALVISI RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

MASSARO DANIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DOTTO LORENZO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MANDRACCIA GABRIELE (LOANESI S.FRANCESCO)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

CHIARABINI ALESSIO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TRUDU MANUEL (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

TROIANO ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

SERRA LORENZO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MARTINO GIANLUCA (CELLE LIGURE)

BACIGALUPO MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PILI FILIPPO (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PRUDENTE GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BONELLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

PIROLI NELSON (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

MARASCO GENNARO (LEVANTO CALCIO)

STEFANZL ROMAN JAVIER (MARASSI 1965)

TARANTOLA PAOLO (TAGGIA)

VANZILLOTTA CARLO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (III INFR)

FORIERI MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

SARTI ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

RAIOLA STEFANO (CELLE LIGURE)

SOFIA GIACOMO (CELLE LIGURE)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

ANSELMO LORENZO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

GARRASI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MERANI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

FUMAGALLI ANDREA (LOANESI S.FRANCESCO)

PEREGO STEFANO (PRAESE 1945)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

BURDO EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

ELKAMLI ILIASSE (TAGGIA)

MOLON LORENZO (VALLESCRIVIA 2018)

PRESTIA MANUEL (VALLESCRIVIA 2018)

SCAPPATURA ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANGIUS LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BIANCHI ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BOGGIANO MARCO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

VASOLI ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CUPINI MARCO (CADIMARE CALCIO)

CASCINA SALVATORE (CAMPOROSSO)

DADA SIMONE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

DI BIASE NICOLO (FORZA E CORAGGIO)

GACCIOLI NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CURRARINO LORENZO (LEVANTO CALCIO)

REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)

GRILLO DAVIDE (LOANESI S.FRANCESCO)

BENASSI DANIEL (MAGRA AZZURRI)

OTTOLINI ANDREA (SERRA RICCO 1971)

BERTONATI FRANCESCO (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BERTA RICCARDO (BRAGNO)

GIUNTA DAVIDE (CAMPOROSSO)

IEZZI LEO (CAMPOROSSO)

MASSA MARCO (CELLE LIGURE)

BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SFINJARI ERNAND (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FATNASSI HAMZA (DIANESE E GOLFO 1923)

LO STANCO ANDREA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CERRI SIMONE (FORZA E CORAGGIO)

GARIBOTTI ANDREA (LEVANTO CALCIO)

CANNAVO SAMUELE (PRAESE 1945)

ORI MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)

CUTELLE MATTEO (TAGGIA)

RONCONI THOMAS (VALDIVARA 5 TERRE)

CERONE LUCA (VELOCE 1910)