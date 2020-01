Calcio, Ceriale. Il saluto di Dario Oddone alla Juniores: "Sarò sempre un tifoso di questi ragazzi"

Ha avuto un'eco particolarmente rilevante la notizia dell'esonero di Dario Oddone dalla Juniores di Eccellenza del Ceriale. Il tecnico ha però voluto accomiatarsi con estrema signorilità, ringraziando chi lo ha accompagnato nel suo biennio.





“Ho vissuto due anni splendidi alla guida di questa squadra e mi sarebbe davvero piaciuto poter concludere il biennio con la salvezza, dopo aver vinto lo scorso campionato di secondo livello.

Ovviamente non mi sottraggo alle responsabilità, 13 punti in 16 partite non sono un bottino di rilievo, ma resto convinto che con il recupero degli infortunati e un calendario sulla carta più agevole avremmo potuto dire la nostra e risalire la china.

Ringrazio comunque chi mi ha dato un'opportunità così importante e tutti quei ragazzi che in poco più di due anni hanno dato davvero il massimo per i colori biancoblu. Non dimentico nemmeno i dirigenti Fabio Vescovi, Fabio Paninforni, Cristina Garassini e Alfonso Paradisi, fidati collaboratori di questa bella avventura.

Rimarrò sempre un tifoso di questa squadra. Forza Ceriale!”.