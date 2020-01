Calcio giovanile. Marangi, Benini e Pescio convocati in Rappresentativa Under 15

E' davvero ampia la pattuglia di giocatori ponentini chiamati da Roberto Chiti (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15) per il Raduno Territoriale dell'Area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15.L'attività si terrà presso il Centro Sportivo Comunale di Castelli Calepio.

Ecco i convocati

GAGGINI MATTEO - CANALETTO SEPOR

MARANGI LUCA - FINALE

MAZZA GABRIELE - ARCI PIANAZZE

BENINI LUCA - SAVONA F.B.C.

PESCIO ANDREA - LEGINO 1910

ROSATI ANDREA - CANALETTO SEPOR

CAROZZA NICCOLO - ATHLETIC CLUB LIBERI





Il programma del Raduno sarà il seguente:

mercoledì 22 gennaio 2020





raduno entro le ore 13.00 presso il Centro Sportivo Comunale di Castelli Calepio (BG) sito in Via Ferrucci





Ore 14.00 Gara amichevole a ranghi contrapposti





Alla fine della gara (ore 16.00 circa) scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi.