Calcio, Savona. La squadra ha ripreso ad allenarsi in attesa di conoscere il proprio destino

Offrire una prestazione dignitosa di fronte al proprio pubblico e attendere le novità che giungeranno da Milano ad inizio della prossima settimana.

E' questo il breve cronoprogramma che attende i giocatori del Savona da oggi fino a martedì prossimo.

Dopo i due giorni di stop, in attesa di avere novità sul fronte societario, il team di mister De Paola è tornato in campo oggi pomeriggio quanto meno per non ingolfare le gambe alla vigilia di una gara sulla carta decisamente complessa contro la Caronnese: i varesotti sono infatti al secondo posto in campionato, in coabitazione con la Lucchese, e vantano il miglior attacco del torneo.