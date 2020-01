Calcio, Savona. Lodi a Sgubin per la sincerità, ma la "cappa negativa" la società se l'è costruita da sola

Da quel giorno ricco di promesse si è passati allo spettro più cupo, quello del possibile fallimento, nominato per la prima volta ieri dal presidente e amministratore del club, Sergio Sgubin . Uno spettro da battere con tutte le energie possibili, ma per farlo, come sottolineato dal massimo dirigente, serve l'ingrediente tristemente assente da sette mesi a questa parte: il denaro liquido.

Sgubin ha indetto un consiglio di amministrazione straordinario lunedì prossimo, per capire se la linfa necessaria per proseguire l'attività sportiva sia o meno presente, in ottica ricapitalizzazione e pagamento della fideiussione necessaria per non perdere la concessione dello stadio Bacigalupo.