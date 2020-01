Volley, Serie C: test Lavagna per i ceramisti. Turco: "Test utile per misurarci con l'alta classifica, proveremo a far divertire il pubblico"

Per la decima giornata di campionato, domenica 19 arriva ad Albisola la corazzata Admo Lavagna. La squadra allenata da Simone Cremisio, infatti, da tre anni domina il campionato di serie C ligure (seconda classificata nelle ultime due stagioni e prima classificata 3 anni fa) e anche quest’anno si trova in testa alla classifica con soltanto una sconfitta al tie break contro il Sabazia. Il Lavagna può contare su una rosa ben assortita composta da giovani di grande interesse, come Podestà e Tomà, affiancati a giocatori di grande esperienza come Canepa e Rossi; un gruppo ben affiatato che esprime un gioco di ottimo livello.



Gli Albisolesi, dal canto loro, si presentano allo scontro consapevoli del gap tecnico che li divide dagli avversari ma desiderosi di confrontarsi con una squadra di vertice per dimostrare i progressi fatti. Sarà fondamentale il supporto del tifo del pubblico di casa per trascinare la squadra in questo match molto impegnativo.

Queste le parole del palleggio della Spinnaker Fabrizio Turco in merito al match di domenica: ”Domenica affronteremo la capolista del campionato e potremo capire quanto ci manca per provare a stare nella parte alta della classifica. Contro Lavagna dovremo cercare di giocare senza troppe pressioni dato che non abbiamo nulla da perdere e cercare di giocare per divertire noi ed il nostro pubblico!”