Bowling di Diano, un altro nuovo vincitore, la prima gara del 2020 a Marco Damonte

Settima gara della stagione 2019-2020 e settimo diverso vincitore. La prima competizione del nuovo anno, andata in scena l’altra sera sulle piste di Diano Castello, non si è sottratta alla “regola” che sta caratterizzando da ottobre gli appuntamenti del Bowling di Diano.

Ad aggiudicarsi il Trofeo General Sporting “Benvenuto 2020”, cui hanno preso parte ben 26 giocatori, è stato il dianese Marco Damonte, con 572 punti in tre manche (oltre 190 di media), con largo margine su Fabio Curto (536) e Sara Tortorolo (524), autrice di un’ottima prestazione dopo lunga assenza. Per Damonte un ritorno alla vittoria dopo molto tempo.

Ai piedi del podio Mario Mazzilli (506), quinta un’altra donna, Laura Acierno (505), sesto Giovanni Strafforello (500), seguito da Giuseppe Ippolito (490), Luca Ardissone (488), Paolo Tosetti (474) e Vincenzo Moschetta (472). Fuori dalla top 10 Pietro Garibbo, il trionfatore dell’ultimo torneo del 2019.

Andata in archivio la prima gara del 2020, come consuetudine arriverà tra qualche giorno il momento del Team Championship, il campionato invernale a squadre, giunto alla sua 14esima edizione. Sei le formazioni che si daranno battaglia sino a fine marzo. A sfidare i campioni uscenti degli Amici del Castello saranno SM Friends, Fantapizza, Supervips, Laura & Co. e Astrahotel. Il primo turno della stagione regolare è fissato per lunedì 27 gennaio. Ci sarà da divertirsi...