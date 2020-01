Rugby: Savona, si riparte dal fanalino di coda Recco

Domenica il Rugby Savona sarà in campo a Recco, ore 14.30, per il campionato C di Rugby nell’ultima giornata della prima fase di campionato.

Un campionato fin qui molto anomalo, con calendario falcidiato da rinvii e recuperi difficili da mettere in scaletta, partito subito male col ritiro del CUS Genova che ha determinato ogni domenica un turno di riposo, diluendo da subito il ritmo gara.

Domenica si chiude la prima parte ed il Savona torna in campo dopo quasi un mese di sosta.

Il passaggio alla seconda fase è già stato acquisito ed incontrerà il Recco che occupa l’ultima posizione in classifica; per domenica 26 è stato fissato il primo recupero con l’ Amatori Genova ed al momento non si sa se ci sarà modo di recuperare anche l’ incontro di ritorno che dovrebbe essere disputato alla Fontanassa.

Il Recco è la seconda squadra della compagine che milita in serie A, in campo per permettere ai rincalzi di mantenere il clima partita; la stagione per loro è stata difficile ed i risultati non esaltanti ma la determinazione non è mai venuta meno.

A Savona la squadra di Costantino si è allenata con assiduità, portando avanti il percorso deciso ad inizio anno di innalzamento del livello medio di tecnica individuale e collettiva. Si avvicina una seconda fase con squadre di livello ed è indispensabile che i biancorossi recuperino velocemente tensione agonistica e concentrazione.









Campionato di Serie C1- poule B, decima giornata:





Pro Recco - Rugby Savona (arb. Marco Buso di Treviso)

Amatori Ge - Union Riviera IM ( arb Fabio Franchini di Genova)

riposo Fedrigari Cus Pavia





CLASSIFICA: Fedrigari Cus Pavia 29, Savona 22 (**), Amatori Ge (**) 15, Union Imperia 9, Pro Recco 0

(*) incontri da recuperare