Un corso per assistenti bagnanti a Savona in vista della stagione balneare 2020

Venerdì 15 di Novembre è iniziato il corso per assistenti bagnanti organizzato da "Le Physique Security", da anni azienda leader nel settore della sicurezza e della sorveglianza; una vasta gamma di clienti, sia notturni, tra i quali discoteche, concerti eventi e fiere, che diurni, per quanto concerne la sorveglianza degli assistenti bagnanti sulle spiagge del litorale ligure, saranno una concreta possibilità di lavoro per molti dei futuri brevettati.

Questo corso, organizzato in previsione della stagione balneare 2020 avrà luogo tutti i Venerdì sera dalle ore 20:00 alle 21:45 alla piscina Carlo Zanelli di Corso Colombo a Savona. Il suo costo complessivo sarà di €380 che comprenderà sia la completa preparazione che l'iscrizione agli esami; esso avrà una durata di circa 6 mesi, fino al periodo nel quale verranno effettuate le prove per il rilascio del brevetto da bagnino dalla capitaneria di porto.

Il corso consentirà di acquisire un'adeguata preparazione per quanto riguarda il nuoto, la capacità tecniche di salvamento, la voga e le nozioni teoriche su l'ordinanza della capitaneria, argomento d'esame.

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata anche dopo l'inizio delle prime lezioni, a discapito dell'iscritto per quanto riguarda l'esito finale dell'esame! L'età di iscrizione sarà compresa tra i 16 fino ad un massimo di 55 anni. Per ulteriori info: Claudio: 3488326393.