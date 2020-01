Calcio. Savona di nuovo in campo nonostante tutti i problemi societari. Staff e giocatori in coro: "Pronti a metterci ancora una volta la faccia per tutte quelle persone che ci sono state vicine"

In un momento a dir poco delicato come quello che sta vivendo il Savona, l'aspetto sportivo resta ovviamente in secondo piano, ma il calendario (e la disponibilità della squadra in attesa di ulteriori chiarimenti dopo il CdA societario in programma lunedì a Milano) metterà di fronte striscioni e Caronnese, unica compagine lombarda del girone A di Serie D che sta viaggiando a ritmi davvero forsennati nelle zone alte della classifica.

Con un solo allenamento nelle gambe, i biancoblù cercheranno di disputare comunque una gara dignitosa, come sottolinea il trainer De Paola, affiancato da Ghinassi e Disabato, nella consueta conferenza del sabato mattina