Calcio, Savona. Martedì scadono i temini per la presentazione della fideiussione. Scaramuzza: "Abbiamo sempre teso una mano alla società"

Anche da Palazzo Sisto si guarda con attenzione all'evolversi della situazione in casa biancoblu, soprattutto per quanto concerne la presentazione della fideiussione, necessaria per il mantenimento della concessione dello stadio Bacigalupo .

"Onestamente non volevo intervenire, ma è giusto fare delle precisazioni dopo le dichiarazioni del presidente Sgubin. Reputo che il Comune abbia svolto il proprio compito di sostegno al Savona in maniera fattiva, già a partire dai 120 giorni concessi per la presentazione della documentazione richiesta. Siamo arrivati al 27 dicembre per dare ossigeno e spazio di manovra alla società, senza dimenticare il lavoro svolto per il rinnovo della convenzione dei vigili urbani nel periodo di permanenza al "Chittolina". Il sottoscritto e gli uffici comunali non hanno lesinato energie, nei limiti imposti dalla legge, per sostenere il Savona Calcio. Abbiamo fatto il massimo, visto che finanziamenti economici non possiamo erogarne.