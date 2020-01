Calcio, Seconda Categoria A: i provvedimenti disciplinari prima della sosta

Campionato Seconda Categoria Girone “A”

GARE DEL 11/ 1/2020





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CACCIATORE ANDREA (RIVA LIGURE)

AMMONIZIONE (II INFR)

RICCA CARLO (RIVA LIGURE)

GARE DEL 12/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 1/2020

GJERCA ALBERT (SAN BARTOLOMEO CERVO)

espulso dal terreno di gioco per comportamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara.

MOSSELLO MARIO (SAN BARTOLOMEO CERVO)

espulso dal terreno di gioco per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del Direttore di gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 1/2020

GINATTA AMEGLIO (SANTO STEFANO)

espulso dal terreno di gioco per comportamento irriguardoso nei confronti dell'Arbitro.

ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 29/ 1/2020

RATTALINO SIMONE (BORGIO VEREZZI)

espulso dal terreno di gioco per proteste nei confronti del Direttore di gara, al termine della gara teneva comportamento irriguardoso nei confronti dello stesso.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

XHURI GLEDI (ACADEMY ALBISSOLA F C)

EULOGIO FERDINANDO (ATLETICO ARGENTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SORGI NIKOLAS (CERVO 2016)

GRISERI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

DI CLEMENTE LUCIO (SANTO STEFANO)

TOURE ZOUMANA (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (III INFR)

BARDHI ALFONC (ACADEMY ALBISSOLA F C)

GUIRAT MOEZ (ATLETICO ARGENTINA)

LABRICCIOSA FABIO (CERVO 2016)

PASTOR MORENO (CERVO 2016)

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

CHIANESE IVAN (SANTO STEFANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BERTOZZI FILIPPO (BORGIO VEREZZI)

BONFANTE FABIO (SAN BARTOLOMEO CERVO)

LAIOLO DAVIDE (SANTO STEFANO)

PINASCO ENRICO (SANTO STEFANO)

LIZZA PATRICK (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

KRYEMADHI ARDIT (BORGIO VEREZZI)

RICCIARDELLI DANILO (SAN BARTOLOMEO CERVO)

ZIRANO MIRKO (VILLANOVESE A.S.D.)