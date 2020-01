Calcio, Seconda Categoria B: le ultime sanzioni del Giudice Sportivo prima della sosta

SECONDA CATEGORIA SAVONA

GARE DEL 12/ 1/2020





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 2/2020

ROLANDO MARIO (MALLARE)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 2/2020

LUNATI ALBERTO (MALLARE)

Al termine della gara fuori dal recinto di gioco offendeva il D.D.G.

ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GHIONE MASSIMILIANO (MALLARE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRESCI ALESSIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MACAGNO MANUELE (VADESE CALCIO 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SAINO RICCARDO (DEGO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PERSANO GIACOMO (CALIZZANO 63)

ROASCIO GABRIELE (CALIZZANO 63)

STEGARU RAZVAN IONUT (CALIZZANO 63)

PONTOGLIO STEFANO (MURIALDO)

MARENGO MICHELE (NOLESE R.G. 1946 2001)

BIANCHIN NICOLO (PALLARE CALCIO)

ROSATI DANIELE (ROCCHETTESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GROSSO GIULIO (PALLARE CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

RASETTO FILIPPO (CALIZZANO 63)

RAPISARDA FRANCESCO (MURIALDO)

SISMONDI LUCA (MURIALDO)

ARRIGHI RICCARDO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CARTA MATTIA (ROCCHETTESE)

GOTELLI SIMONE (SANTA CECILIA)

SCOTTO ANDREA (SANTA CECILIA)

REBAGLIATI DANILO (SASSELLO)

AMMONIZIONE (II INFR)

RASETTO ETTORE (CALIZZANO 63)

DIMARE GAETANO (MALLARE)

SANCHEZ VILLANUEVA RENZO ELIAS (NOLESE R.G. 1946 2001)

GALLESIO ANDREA (PLODIO 1997)

CYRBJA SHABAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

HASANI BRUNO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

PORRO TIZIANO (SASSELLO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PELLE STEFANO (DEGO CALCIO)

GENNARELLI ANTONIO (MALLARE)

PESCE ALEX (MALLARE)

VALLECILLA BENAVID JULIO CESAR (ROCCHETTESE)

GERACE GIANLUCA (SANTA CECILIA)

GAGLIARDO MICHELE (SASSELLO)

TALLARICO FRANCESCO (SASSELLO)