Calcio. Vado, ostacolo Casale sulla strada che porta alla salvezza. Tarabotto: "Vogliamo allungare la striscia positiva, ma sarà una gara davvero tosta"

Quattro punti nelle prime due gare del 2020 hanno rappresentato un ottima base di partenza per iniziare con fiducia il girone di ritorno, ma per il Vado di mister Tarabotto i margini di errore sono ridotti davvero al lumicino, complice la prima metà di stagione davvero sottotono.

"I ragazzi meritavano una vittoria non solo per quanto si vede la domenica, ma soprattutto per la voglia e l'impegno che mettono quotidianamente in campo durante gli allenamenti".

Il tecnico rossoblù, alle prese con qualche linea di febbre alla vigilia della trasferta in terra piemontese contro il forte Casale di mister Buglio, sottolinea ancora una volta il buon momento attraversato dalla sua squadra dopo il pari di Forte dei Marmi e il successo interno sul Ghiviborgo: "Siamo contenti di aver iniziato col piede giusto il nuovo anno, ma bisogna mantenere alta la concentrazione, a partire da match di domani che ci vedrà affrontare, dal mio punto di vista, la squadra più organizzata dell'intero girone. In casa non hanno mai perso, esprimono sempre un buon calcio e riescono a trovare soluzioni molto diverse tra loro per entrare in area di rigore; sarà perciò fondamentale interpretare bene la partita fin dai primi minuti, con la speranza di allungare la striscia positiva e di continuare a migliorare domenica dopo domenica".

Rientreranno dalla squalifica Gallo e Tomasini, ancora assenti Piu e Piacentini.