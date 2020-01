Calciomercato, Finale: sul taccuino c'è l'ex Savona Djibril Pare, si attende il via libera per il trasferimento

Da ormai qualche giorno Djibril Pare si sta allenando con il Finale.

L'ex terzino del Savona è ormai prossimo ad entrare a far parte dell'organico di mister Pietro Buttu, seppur si attenda ancora il via libera definitivo per il tesseramento.

Il giocatore arriva infatti proviene da una federazione estera, il che prevede una tempistica più lunga relativamente all'iter burocratico da espletare.

L'ufficializzazione dell'operazione, salvo intoppi, dovrebbe comunque essere prevista a stretto giro di posta.