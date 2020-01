Ha cambiato profondamente volto la Loanesi nel corso di questo campionato e negli ultimi giorni non sono mancati i movimenti in entrata.

Nell'organico rossoblu sono infatti entrati a far parte il difensore Vincenzo Di Domenico, ventitreenne di origine campana con trascorsi alla Turris in Serie D, l'attaccante argentino Agustin Cavalieri e il centrocampista Claudio Fossaceca, classe 1998, ex Massese.