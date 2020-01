Pallapugno: tutte le novità emerse dal Consiglio Federale in vista della nuova stagione sportiva

Sono state approvate dal Consiglio Federale della Fipap, nella prima seduta del 2020, alcune novità per la prossima stagione.



1 EVENTI . La stagione pallonistica comincerà come sempre con la presentazione dei campionati di Serie A e B che, quest’anno, si terrà sabato 28 marzo, alle 18, nel Centro polifunzionale di Niella Belbo, in Alta Langa. La Supercoppa, tradizionale primo appuntamento agonistico ufficiale, si svolgerà sabato 4 aprile a Ricca di Diano d'Alba. Definite anche le date e la sede di tutte le finali di Coppa Italia, da venerdì 28 a domenica 30 agosto, a Santo Stefano Belbo. Infine, la novità della Final Four Giovanili: da definire la data, che vedrà le giovani promesse della pallapugno darsi battaglia nello sferisterio di Madonna del Pasco a Villanova Mondovì.



CAMPIONATI DI SERIE B e C1 . Su richiesta della Lega delle società , il Consiglio Federale ha accolto la proposta di prevedere una serie di spareggi che coinvolgano le squadre escluse dal tabellone finale: in Serie B, le ultime quattro classificate al termine della regular season si sfideranno in una serie di spareggi con partite di andata, ritorno ed eventuale" bella", mentre quelle di C1 si affronteranno in una gara unica. Le perdenti di tali sfide, per entrambe i campionati, saranno retrocesse.



COPPA ITALIA SERIE A, B e C1 . In Serie A saranno ammesse direttamente in semifinale di Coppa Italia le prime quattro classificate al termine della regular season. Le semifinali si giocheranno in gara unica sul campo della migliore classificata. La finale, sempre in gara unica, si disputerà sabato 29 agosto, alle 21. In Serie B e C1 accederanno direttamente in finale di Coppa Italia le prime due classificate al termine della prima fase del rispettivo campionato. La finale di Serie B si giocherà venerdì 28 agosto, alle 21, mentre quella di C1 si disputerà domenica 30 agosto, alle 21. Tutte le finali di Coppa Italia andranno in scena allo sferisterio Augusto Manzo di Santo Stefano Belbo.