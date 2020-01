Pallacanestro Vado: L'Under 16 di Eccellenza sbanca Biella e vola in vetta!

Grande Pallacanestro Vado Under 16 Eccellenza che passa al Forum di Biella 84-61 in casa della capolista, rifacendosi della sconfitta di misura patita in all’andata e, ribaltando la differenza canestri, aggancia il temporaneo primo posto in classifica del girone piemontese in attesa della prossima partita con il lanciatissimo Campus.

Dopo lo 0-4 iniziale la squadra di Prati-Colandrea Garaventa piazza un 30-6 decisivo, alternando il gioco interno ed esterno che porta a tre triple in grado di aprire il campo per i lunghi vadesi.

Vado, con Biorac in panchina per falli, ha il merito di resistere al rientro locale nel secondo quarto andando all'intervallo ancora in doppia cifra di vantaggio.

Dopo la pausa lunga Biella non rientra mai sotto i 10 punti di margine, Vado alterna buone cose a distrazioni e superficialità di ogni tipo.

All'ultima pausa ci sono ancora 18 punti tra le due squadre e Vado "amministra" nonostante molte ingenuità Sugli scudi Adamu (35+29) e Biorac (21+17) ma è dai progressi di tutto il reparto degli esterni che viene il contributo più importante.

Una vittoria di gran valore per la classifica ma presto si torna in campo al "Dome" con l'obbligo di fermare la squadra più in forma del campionato, un Campus da 11 vittorie consecutive e alla rincorsa del primato.

Pallacanestro Biella - A.S.D. Pallacanestro Vado 61-84 (10-30; 30-44; 50-68)

Biella: Murgia 12, Finetti 5, Ramella, Zordan, Gagliano, Aimone 13, Roncarolo, Scaglia, Allinei 23, Vangi, Perla 2. All. Squarcina Ass.All.: Musso

Vado: Adamu 35, Monaldi 9, Bonifacino, Biorac 21, Giusto Bellando, Fantino, Micalizzi 2, Guidi 10, Marzulli 4 Squeri 3. All.: Prati, Ass.All.: Garaventa Torre.