Calcio, Pietra Ligure - Campomorone. Dito puntato di Pisano contro l'arbitraggio: "Per nulla convincente, assurda l'espulsione di Galleano"

E' stata una gara ad elevato tasso agonistico e non priva di spigolosità quella vista oggi al "De Vincenzi" tra Pietra Ligure e Campomorone.

Una partita a dir poco equilibrata il cui punto di rottura è arrivato con l'espulsione di Mattia Galleano. Un episodio che ha lasciato di stucco il tecnico biancazzurro Mario Pisano.

"E' un peccato perchp fino a quel momento avevamo disputato una partita a dir poco convincente, contro un Campomorone con cui è davvero difficile poter giocare al calcio.

Non ho mai parlato fino ad oggi di arbitri, ma oggi abbiamo assistito a qualcosa su cui non si può davvero sorvolare: a fine partita ci siamo ritrovati con Gattulli in campo, dopo aver rotto il naso a Scarrone, e Galleano espulso non si sa ancora bene per quale motivo.

La classifica? Non ha senso guardarla a gennaio, sia quando si è davanti, sia quando si è dietro. L'Athletic ha dimostrato che con due vittorie si può riemergere".

L'ultima nota è di stampo tattico, sulla posizione di Genta alle spalle di Gaggero.

"Gianmaria in settimana ha lavorato benissimo ed ha la qualità per ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Fino al momento dell'espulsione ha disputato un'ottima gara, poi l'espulsione di Galleano ci ha costretti a sostituire Castello e farlo scalare in mediana".