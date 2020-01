Calcio, Prima Categoria. La webcronaca diretta del derby tra Letimbro e Speranza

LETIMBRO 1 (20' MARTINO) - SPERANZA 1 (1' CIAPPELLANO)

35' Bella azione della Letimbro che parte da dietro e sfrutta un bello scambio sulla destra tra Frumento e Gilardoni. Bianchi viene servito in area ma Sadiku è attento in uscita

30' Bianchi apre bene per Martino, il tiro da posizione defilata si infrange sull'esterno della rete

25' Palla in mezzo all'area della Letimbro. Uruci tocca dietro per Diagne, il cui tiro da posizione ravvicinata va di poco alto.

20' PAREGGIO LETIMBRO! Un po' per caso la palla perviene a Martino in area. Il numero sette calcia forte e la palla si insacca sotto la traversa.

18' Break centrale di Sciutto che parte da dietro e si presenta al limite dell'area. Il numero cinque appoggia per Seck che viene stoppato da Bianchi in uscita.

17' Contropiede iniziato da Morando che dopo una serie di passaggi porta alla conclusione di Giusto, debole e a lato

14' Seck va via a Lovesio che buca l'anticipo. L'attaccante dello Speranza si invola verso la porta. La sua botta viene respinta in angolo da Bianco

10' Ciappellano entra in area e mette in mezzo un pallone potenzialmente pericoloso. La difesa mette in corner.

5' Vantaggio fulmineo che impone di rivedere l'impostazione tattica. Letimbro costretta fin da subito a spingere sull'acceleratore. Tuttavia, nonostante un paio di corner, i primi minuti evidenziano un centrocampo della Speranza in grado di gestire bene il pallone. Rossoverdi schierati col classico 3-5-2. Mister Oliva ha optato per un 4-3-3

1' VANTAGGIO SPERANZA! Pronti via e lo Speranza passa con Ciappellano. Titi sul settore di sinistra scodella un pallone. Dall'altra parte Cham raccoglie e mette in mezzo un cross forte che Ciappellano corregge in rete.

Primo tempo

Letimbro: 1 Bianchi, 2 Gilardoni, 3 Giusto, 4 Valdora, 5 Lovesio, 6 Rossetti, 7 Martino, 8 Orcino, 9 Battistel, 10 Bianchi, 11 Frumento.

A disposizione: 12 Valerioti, 13 Mellogno, 14 Delbuono, 15 Palmiere, 16 Odenato, 17 Vario, 18 Vanara, 19 Cappelletti, 20 Calabrò.

Allenatore: Oliva

Speranza: 1 Sadiku, 2 Diagne, 3 Komoni, 4 Leskaj, 5 Sciutto, 6 Titi, 7 Cham, 8 Uruci, 9 Seck, 10 Sabally, 11 Ciappellano.

A disposizione: 12 Di Prima, 13 Carlevarino, 14 Kurtbalaj, 15 Besio, 16 Doci, 17 Monetta, 18 Merica.

Allenatore: Calcagno

Arbitro: Porzio

Secondo uno dei tanti luoghi comuni del calcio, nei derby è alta la probabilità che sia chi parte con gli sfavori del pronostico a vincere. Se così fosse, la Letimbro potrebbe dormire sonni tranquilli. Numeri alla mano, infatti, tutto porterebbe ad assegnare una quota molto bassa ai rossoverdi di mister Calcagno in quanto la squadra è seconda in classifica, vanta il miglior attacco e ha trovato continuità di gioco e di risultati. Situazione opposta in casa Letimbro: dopo un inizio più che buono, i gialloblu hanno raccolto pochi punto nelle ultime giornate e non centrano la vittoria da novembre. Detto questo, il divario qualitativo tra le due rose non è così ampio e il campionato ha ampiamente testimoniato come tutte le gare siano sempre all'insegna dell'equilibrio.