Calcio. Savona sempre più in bilico, ma i giocatori vogliono onorare ancora i colori biancoblù: alle 14.30 arriva la Caronnese, De Paola chiama a raccolta i tifosi

E' stato necessario il durissimo e legittimo sfogo di mister Luciano De Paola nel post partita di Verbania-Savona per far emergere in maniera finalmente chiara tutti i problemi e le lacune societarie del club biancoblù. Una situazione diventata ormai insostenibile dopo settimane vissute tra dubbi, incertezze e problematiche di varia natura, che hanno spinto il tecnico degli striscioni ad esternare tutta la propria delusione al presidente Sergio Sgubin dopo la gara pareggiata sette giorni fa al "Pedroli".

E proprio dall'incontro di giovedì scorso tra staff, giocatori e società (presente al summit anche il commercialista Carlo Sergi) si è capito come il destino del Savona sia appeso ad un filo veramente sottilissimo: decisivo sarà il CdA straordinario previsto a Milano nella giornata di domani, quando dovrebbe essere svelato il futuro del Vecchio Delfino.

In attesa di sviluppi dal punto di vista societario, i giocatori rimasti all'ombra della "Torretta", nonostante l'ennesimo slittamento per quanto riguarda rimborsi e stipendi, hanno deciso di dare un' altra chance alla dirigenza biancoblù, accettando di scendere in campo questo pomeriggio al "Bacigalupo" contro la Caronnese: "Siamo pronti a metterci ancora una volta la faccia, probabilmente per l'ultima volta - sottolinea capitan Ghinassi - ma lo facciamo soprattutto per quelle persone che ci sono state vicino in tutti questi mesi: siamo professionisti, gente perbene che non si è mai tirata indietro a differenza di qualcun altro". Parole chiarissime e appoggiate in pieno da tutta la squadra presente ieri in sala stampa durante la conferenza pre-partita.

In vista del match odierno contro la formazione lombarda seconda in classifica, mister De Paola chiama a raccolta i tifosi biancoblù per incitare e sostenere un gruppo che ha nelle gambe un solo allenamento dopo la sacrosanta decisione di interrompere la preparazione prima dell'incontro di giovedì scorso con Sgubin e Sergi.

Per semplice dovere di cronaca, il trainer degli striscioni non avrà a disposizione Lazzaretti, fermato da un problema fisico, con Amendola pronto al debutto dal primo minuto nel solito 4-3-3 di base.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, webcronaca diretta su Svsport.it.