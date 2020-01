Calcio. Serie D, Savona in campo contro la Caronnese in attesa di conoscere il futuro societario: il racconto in tempo reale

SAVONA - CARONNESE 1-0 (18' Disabato)

33' giallo per Curci, sgambettato Venneri all'altezza della mediana

30' prova a scuotersi la Caronnese, punizione dalla trequarti calciata da capitan Corno e sfera dritta tra le braccia di Vettorel: suggerimento troppo profondo per le due punte Scaringella e Sorrentino, fin qui controllate a dovere da Venneri, Ghinassi e Tissone

23' grande approccio alla gara degli uomini di De Paola, reduci da una settimana a dir poco rocambolesca e con un solo allenamento nelle gambe

18' DISABATOOO! VANTAGGIO DEL SAVONA AL "BACIGALUPO": Giovannini soffia il pallone a Curci, pallone in area per Stronati, che serve Siani bravo a sua volta a liberare l'accorrente Disabato, con il sinistro dell'ex Pro Patria che fulmina il portiere rossoblù Circio. 1-0 per gli striscioni

15' bella combinazione in verticale che manda al tiro Siani, bravo Tarantino a respingere con la gamba il destro in corsa del numero nove biancoblù

14' primo squillo della Caronnese con Scaringella, che dal limite non riesce però ad impensierire Vettorel. Conclusione alta e rimessa dal fondo a favore degli striscioni

12' giallo anche per Tissone, altro cartellino estratto dal signor Lovison

7' Disabato prova a sorprendere la difesa lombarda servendo in profondità Stronati, la cui conclusione in diagonale termina abbondantemente alta sopra la traversa

4' Savona a sfavore di vento in questa prima frazione di gioco, soffia una forte tramontana sul prato del "Bacigalupo". Ammonito Amendola, al debutto dal primo minuto con la maglia biancoblù

1' si parte! Striscioni in completo giallo, Caronnese con la tradizionale divisa rossoblù. Circa 300 spettatori sugli spalti, con una cinquantina di ultras sistemati in tribuna inferiore alla destra della nostra postazione

PRIMO TEMPO

Con la testa rivolta quasi esclusivamente a quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni dal punto di vista societario, il Savona di mister De Paola torna in campo dopo il pareggio di sette giorni fa contro il Verbania. Al "Bacigalupo" ecco la Caronnese, formazione lombarda reduce da un serie di risultati positivi che hanno proiettato Corno e compagni ad un solo punto dalla vetta della classifica

Formazioni

SAVONA (4-3-3): Vettorel; Venneri, Tissone, Ghinassi, Dinane; Amendola, Albani, Disabato; Giovannini, Siani, Stronati. A disposizione: Guadagnin, Brignone, Gibilaro, Balla, D'Ambrosio, Giorgi, Rovido, Sias, Padovan. Allenatore: De Paola

CARONNESE (4-3-1-2): Circio; Silvestre, Tarantino, Cosentino, Curci; Battistello, Tanasa, Di Prisco; Corno; Sorrentino, Scaringella. A disposizione: Porro, Taccogna, Vernocchi, Galletti, Crispo, Rocco, Putzolu, Zoughi. Allenatore: Gatti

Dirigerà l'incontro il signor Lovison di Padova, coadiuvato da Zezza di Ostia Lido e Starnini di Viterbo