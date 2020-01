Circolo Scherma Savona: Federico Renzoni brilla a Roma e prosegue il proprio cammino nelle gare nazionali

Un buon risultato per il fioretto savonese nella Gara nazionale Cadetti a Roma svoltasi domenica: protagonisti Federico Renzoni, Stefano Satta, Giovanni Borsato e Agnese Corsinovi.



Grande prova di carattere per Federico Renzoni che si qualifica alla prossima Gara Nazionale Giovani riservata agli under 20 grazie al piazzamento al 28º posto della Gara Cadetti ed entrando nella classifica dei 32 più forti fiorettisti italiani under 17 del torneo.

Ottima competizione considerando oltre 240 partecipanti da tutta Italia dove l'atleta savonese cede il passo agli ottavi di finale per 15/8 incrociando nel tabellone il vincitore della finale nonché numero 2 del ranking italiano.

Giovanni Borsato sfiora l'accesso nei 64 con una buona scherma ma cede il passo non riuscendo a gestire in maniera ottimale l'ultimo assalto. Agnese Corsinovi e Stefano Satta non al meglio della loro condizione fisica si qualificano alla fase eliminatoria ma si fermano nella prima parte del tabellone.